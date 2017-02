Marittimo tunisino tenta un furto da Bershka: pizzicato

GENOVA. 20 FEB. Sabato mattina, poco prima di mezzogiorno, personale addetto all’assistenza clienti del negozio Bershka di Via XX Settembre ha sorpreso un giovane che tentava di allontanarsi con un paio di scarpe ed uno zaino, prelevati dagli scaffali e non pagati.

L’uomo ha dapprima sostenuto che i beni, da cui aveva strappato le etichette, erano di sua proprietà, poi ha tentato di scappare, aggredendo il vigilante e mordendolo con forza ad un polso.

Gli agenti del Commissariato Pré, intervenuti sul posto, hanno restituito la merce sottratta e condotto in Questura l’autore della rapina, un tunisino di 22 anni, imbarcato come marinaio su un traghetto ormeggiato in porto.