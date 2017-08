SPEZIA. 14 AGO. Nello scorso weekend la Guardia Costiera della Spezia e degli Uffici Locali Marittimi dipendenti, sono stati impegnati in una serie di controlli e di interventi in mare nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro”.

Nel pomeriggio di sabato il battello GC A 69 della Capitaneria spezzina è intervenuto all’interno del porto della Spezia per fornire assistenza ad un natante a vela di 8 metri, con motore in avaria e con 6 persone a bordo, di cui due bambine.

Visto il vento teso in zona e le non ottimali condizioni meteo marine, l’unità veniva rimorchiata al fine di consentire ai suoi occupanti di trovare un riparo più sicuro e di effettuare, in sicurezza, lo sbarco delle persone a bordo.





Alle ore 13 di domenica, la Sala Operativa della Capitaneria di porto della Spezia raccoglieva una richiesta di assistenza da parte di un imbarcazione di 6,5 metri, con dieci persone a bordo, di cui 5 bambini, con il motore in avaria, nelle vicinanze di Torre Scola.

Sul posto veniva dirottata la motovedetta CP 865, a bordo della quale, in questo periodo di massima concentrazione di diportisti in mare, è presente anche personale sanitario del 118.

L’unità in avaria veniva quindi condotta in sicurezza presso il porticciolo di Porto Venere per le riparazioni del caso. Durante i successivi controlli di routine veniva rilevata la mancanza della copertura assicurativa dell’unità, circostanza che ha comportato il sequestro del natante e la sanzione amministrativa di quasi 900 euro al proprietario.

Dopo circa un’ora, tramite il numero blu 1530, perveniva un’ulteriore segnalazione di un’imbarcazione in avaria nelle acque antistanti Cadimare. Nell’occasione, veniva inviato sul posto il battello GC A69 che provvedeva a mettere in sicurezza l’unità presso il vicino porticciolo di Cadimare.

Intorno alle ore 16 un’ulteriore segnalazione veniva inviata da parte di una imbarcazione in avaria nei pressi dell’imboccatura del porto della Spezia.

Anche in tale occasione, il battello GC A69, già in mare in quanto impiegato nell’operazione “Mare sicuro”, provvedeva all’assistenza della stessa fino all’ormeggio in sicurezza presso il porto Mirabello.

L’attività del personale della Guardia Costiera della Spezia e degli Uffici Locali Marittimi dipendenti di Levanto, Porto Venere, Lerici e Foce del Magra, si è sviluppata anche attraverso l’effettuazione di diversi controlli, all’esito dei quali sono state comminate diverse sanzioni.

Nella nottata di sabato, il personale del nucleo operativo di intervento portuale ha colto sul fatto un pescatore di ricci nei pressi del Molo Italia: sanzione di 1000 euro per la pesca in zona non consentita e sequestro dell’attrezzatura.

Inoltre, nel pomeriggio di domenica i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Lerici, insieme a quelli della Capitaneria della Spezia, hanno effettuato diversi controlli alle unità in transito nel tratto di mare antistante la zona portuale di Lerici, fermando e sanzionando due unità da diporto che avevano superato i limiti di velocità: 172 euro a testa.

Particolare attenzione anche sul fronte ambientale, sempre da parte del personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Lerici che ha continuato l’attività di accertamento delle possibili cause di inquinamento delle acque registrato in località la Caletta di Lerici, che proseguirà nei prossimi giorni in collaborazione con Arpal e Polizia locale.

I militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Levanto hanno infine accertato, in due casi, la violazione al Regolamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre a carico di due unità da diporto che avevano ancorato nella zona B di Punta Mesco: sanzione amministrativa da 172 euro a testa per i diportisti sorpresi all’interno della fascia di mare riservata alla balneazione e denuncia in Procura per il titolare responsabile del punto di ormeggio abusivo rinvenuto nello specchio acqueo antistante il Comune di Bonassola.

I controlli in mare nell’ambito dell’operazione “mare sicuro” proseguiranno e saranno intensificati in vista del giorno di Ferragosto, periodo “più caldo” dell’estate.

La Capitaneria ricorda che sono sempre attivi per le emergenze in mare il numero unico 112 ed il numero 1530 (24 ore su 24).