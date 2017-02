Marassi Judo pronto ad alzare il sipario sul 29° Torneo Internazionale Città di Colombo

GENOVA. 20 FEB. Sabato 25 e domenica 26 febbraio, a cura del Marassi Judo, si svolgerà la 29° edizione del Torneo Internazionale di judo “Genova Città di Colombo”. Al PalaStadium della Fiumara appuntamento per oltre 1.200 atleti in arrivo da tutta Italia assieme alle rappresentative di Argentina, Belgio, Francia, Principato di Monaco, Russia, Spagna, Svizzera e Ungheria.

Nel dettaglio, saranno presenti circa 600 atleti della classe Cadetti maschili e femminile (nati tra il 2000 e il 2002) , 400 atleti della classe Juniores maschili e femminile (nati tra il 1997 e il 1999) e circa 200 atleti della classe Esordienti B maschili e femminile (nati nel 2003 e nel 2004). Il programma prevede sabato le sfide Cadetti e domenica quelle Juniores. I punteggi conseguiti nel corso del “Genova Città di Colombo” varranno in vista delle future convocazioni per Europei e Mondiali giovanili. A Genova sarà presente la commissione nazionale attività giovanile della FIJLKAM. Attenzione anche alla partecipazione della Nazionale Ciechi e Ipovedenti.

Nato nel 1988 grazie allo sforzo e alla passione di un gruppo di amici amanti del judo, il Torneo Internazionale Città di Colombo è inserita nel Circuito Italia e Grand Prix. Sui tatami genovesi si sono avvicendati campioni straordinari.

L’evento sarà presentato giovedì 23 febbraio alle 11:15 presso la sala Buvette di Palazzo Tursi dal consigliere comunale delegato allo sport, Stefano Anzalone, e dal presidente della società organizzatrice Marassi Judo Rosario Valastro.