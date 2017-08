GENOVA. 14 AGO. “Non si placa la tensione nel carcere di Genova Marassi, dove ieri un detenuto bosniaco ha dato inizio ad una serie di lanci contro gli agenti di Polizia Penitenziaria di feci ed urina. Si tratta di un ‘detenuto psichiatrico’ che è rinchiuso nel reparto Sesta Sezione”.

Lo ha dichiarato oggi il segretario regionale Uil Penitenziari Liguria, Fabio Pagani, che ha denunciato anche il sovraffollamento della struttura (secondo i dati forniti dall’associazione Antigone nell’aprile scorso gli stranieri risultano 374).

“Marassi già ribolle per le alte temperature ed il caldo infernale – ha aggiunto Pagani – le condizioni di detenzione, oggettivamente affliggenti, non fanno altro che alimentare nervosismi e tensioni tali da farlo diventare un altoforno. Il detenuto bosniaco , è praticamente fuori controllo , gli agenti di sorveglianza, stanchi e sovraccaricati di lavoro, debbono limitare la tensione che si sta creando anche con gli altri detenuti, ormai stufi della presenza del bosniaco psichiatrico”.





Inoltre, il sindacato degli agenti oggi non ha mancato di sottolineare per l’ennesima volta il grave sovraffollamento del carcere genovese, stigmatizzando la gestione del personale da parte dell’Amministrazione Penitenziari: “Oggi sono presenti 660 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 450. Di contro il contingente di Polizia Penitenziaria è pari a circa 160 unità. Queste gravi carenze ci impediscono di prevenire le violenze. Basti pensare che dalle 20 alle 6 non sono più di una ventina gli agenti in servizio in tutta la struttura. Ne consegue che il personale in servizio deve sobbarcarsi di turni massacrant e carichi di lavoro insostenibili. La situazione di Marassi è da paura. Abbiamo perso il conto delle aggressioni subite dalla Polizia Penitenziaria. Nemmeno fossimo in un campo di battaglia”.