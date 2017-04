Mamma fa sesso con 6 amichetti del figlio: arrestata “stupratrice” 39enne

LONDRA. 2 APR. E’ stata arrestata e condannata a 7 anni di carcere Amanda Tompkins, la mamma inglese di 39 anni che ha ammesso di aver abusato sessualmente di 6 ragazzini di età compresa tra i 13 e i 16 anni, tutti compagni di scuola dei suoi figli.

La donna, che ha dichiarato di aver avuto con i minorenni rapporti sessuali completi, facendo sesso con loro sempre in gruppo, tre alla volta, per due volte, avrebbe adescato i ragazzini sul web, invitandoli a casa sua per una festa. Poi, durante il party, ne avrebbe invitati prima tre, e poi altri tre, su in camera sua, per fare sesso con lei.

I ragazzini inoltre, durante la “festicciola”, avrebbero fatto uso di alcol e droghe, mentre anche i suoi figli, di cui uno in particolare sarebbe amico degli invitati, avrebbero assistito alle orge.

Per questo la “stupratrice”, che è stata definita una donna “malata e contorta”, dall’appetito sessuale “senza limiti”, è stata condannata a 7 anni di prigione. Anche se, rivela il Mirror, adesso sarebbe incinta di uno dei ragazzini. E, naturalmente, non ha idea di chi sia il padre.

M.F.