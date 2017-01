GENOVA. 18 GEN. Ieri mattina, i Carabinieri di Montoggio, al termine di accurati accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “maltrattamenti di animali” W. G. di 40 anni abitante a Torriglia e D. B. di 27 anni, residente a Brugnatella (PC).

I cacciatori, come riscontrato dagli accertamenti, sono risultati essere i proprietari di un cane da caccia, smarritosi in una battuta di caccia, e ritrovato lo scorso mese di novembre da personale ASL di Chiavari in pessime condizione di salute, riconducibili a maltrattamenti patiti per tempi prolungati attribuiti ai loro proprietari.