Maltempo, ultimo bollettino Arpal: allerte per piogge e neve

La Protezione Civile Regionale stamane ha diffuso l’ALLERTA METEO PER PIOGGE DIFFUSE E NEVE diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali con le seguenti modalità.

ZONA B: ALLERTA GIALLA PER PIOGGE DIFFUSE FINO ALLE 19 DI OGGI.

ZONA C: ALLERTA ARANCIONE SUI GRANDI BACINI (GIALLA sui bacini piccoli e medi ) PER PIOGGE DIFFUSE FINO ALLE 20 DI OGGI; ALLERTA GIALLA dalle 20 a MEZZANOTTE su tutti i bacini.





ZONA D: ALLERTA GIALLA PER NEVE FINO ALLE 16 DI OGGI.

ZONA E: ALLERTA GIALLA PER PIOGGE DIFFUSE FINO ALLE 21 DI OGGI.

Criticità verde nella zona A.

Ecco il dettaglio della zona di allertamento del territorio ligure.

A: Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

L’elenco Comune per Comune è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale, da adottare prima e durante gli eventi.

SITUAZIONE: sulla Liguria sta passando un fronte perturbato che interessa tutto il Mediterraneo occidentale. Si è creato un minimo depressionale sul Mar Ligure, che permetterà precipitazioni sulla parte orientale della regione fino alle prime ore di domani.

Tali precipitazioni potranno essere nevose su D – dove permane l’allerta gialla fino alle 16 – e in serata/nottata su interno B ed E. Si sono verificate piogge diffuse di intensità al più moderata (max 25 mm/1h a Chiavari), venti da Sud con raffiche sui crinali a 115 km/h (a Fontana Fresca sopra Sori) e mare in aumento, con mareggiata intensa dalla seconda parte della giornata odierna fino alle prime ore di domani.

Di seguito il quadro previsionale per le prossime ore e per i prossimi giorni.

OGGI: Piogge diffuse su tutta la regione con cumulate significative su CE e bassa probabilità di temporali forti. Possibili deboli nevicate su D in esaurimento nel pomeriggio; su E deboli nevicate in serata su parte orientale, spolverate su parte occidentale. Vento forte da Sud, Sud-Ovest su AC con raffiche fino a 70/80 km/h su rilievi e capi esposti; in serata rotazione dei venti da Nord fino a forti su B con raffiche fino 70/80 km/h sui rilievi.

Moto ondoso in aumento con mareggiate intense in serata su tutta la costa per onda lunga da SudOvest.

DOMANI: Residua instabilità nelle prime ore della notte con deboli precipitazioni su BCE e possibili locali rovesci al più moderati; possibili deboli nevicate su C (quota neve 700 m) e parte orientale di E. Venti forti dai quadranti settentrionali su tutta la regione con raffiche fino a 70/80 km/h sui rilievi.

Mareggiate intense su tutta la costa per onda lunga da Sud-Ovest, più persistenti su BC; moto ondoso in calo a partire dal pomeriggio da Ponente fino a molto mosso in serata su A, agitato su BC.

DOPODOMANI VENERDI’ 29: Mare molto mosso lungo la costa di C in progressivo calo.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).