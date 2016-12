SAVONA. 27 DIC. Ammonteranno a 2,8 milioni di euro gli ulteriori prossimi finanziamenti, che la Giunta Toti metterà a disposizione nella seduta di venerdì 30 dicembre per i territori del Savonese e dell’Imperiese, colpiti dal maltempo dello scorso 24 e 25 novembre. Lo ha comunicato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, nel corso del sopralluogo effettuato sulle zone dell’entroterra savonese colpite dal maltempo del novembre scorso, insieme al consigliere regionale Angelo Vaccarezza e ai sindaci di Bardineto, Cairo Montenotte, Calizzano, Cengio, Millesimo, Murialdo, Roccavignale, Cosseria, Erli, Dego, Plodio, Balestrino, Bormida.

Dopo il riconoscimento dello stato di emergenza da parte di Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con il quale sono stati stanziati 11 milioni di euro, la Giunta regionale si è impegnata a stanziare immediatamente 3 milioni e 36mila euro, attraverso le accise 2016 per intervenire sulle zone del ponente ligure colpite.

Oggi l’assessore Giampedrone ha preannunciato lo stanziamento di ulteriori 2,8 milioni che andranno a ripristinare condizioni di normalità e a intervenire nel campo delle infrastrutture, della viabilità e della difesa del suolo. Domani verrà effettuata una riunione tecnica in Regione per decidere i singoli interventi da finanziare, sulla base del sopralluogo effettuato oggi e delle effettive priorità.



“Dopo il riconoscimento dello stato di emergenza che assegna ai territori colpiti 11 milioni di euro sui 54 che avevamo richiesto, Venerdì prossimo andremo ad aggiungere importanti risorse regionali agli oltre 3 milioni di euro già stanziati per i territori del Savonese e Imperiese – ha detto l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – Con questi 2,8 milioni di euro vogliamo far ripartire i territori e intervenire soprattutto nel campo viabilità, infrastrutture e per la difesa del suolo. In questo modo ammonteranno a 5 milioni le risorse che la Giunta stanzierà, soprattutto per il Savonese e l’Imperiese, facendo uno sforzo significativo e mai visto rispetto alle precedenti risposte date in tema di somme urgenze. Tutto ciò è stato possibile, grazie alla nostra lungimiranza in quanto abbiamo tenuto da parte i soldi delle accise 2016 e anche, per le scelte effettuate in fase di assestamento di bilancio”.

Le specifiche destinazione delle risorse verranno decise nel corso di una riunione tecnica in programma già nella giornata di domani. “Si tratta di risorse – ha aggiunto Giampedrone – che avranno un’immediatezza di erogazione che consentirà ai sindaci di affrontare subito le emergenze. Certamente più i territori sono uniti e compatti nel riconoscere le emergenze e meno difficoltà avremo nel dialogo con il dipartimento nazionale di Protezione Civile”.

Dopo la riunione in Prefettura a Savona, l’assessore ha effettuato il sopralluogo sulla frana di Carpe, nel Comune di Toirano, al ponte distrutto di Brigneta, nel Comune di Bardineto, alla frana sulla provinciale 60 tra Bardineto e Calizzano e in frazione Vetria nel Comune di Calizzano.