Maltempo, associazioni savonesi per i canili del Sud Italia

SAVONA. 11 GEN. Prosegue anche oggi la raccolta di coperte e di cibo, avviata domenica, per i canili del Sud Italia colpiti dall’ondata di gelo e neve di questi giorni, organizzata dalle associazioni animaliste savonesi.

L’Enpa di Savona per velocizzare l’intervento ha inviato un aiuto economico sul conto dedicato del comitato di emergenza dell’associazione, all’opera fin dalle prime ore attraverso la sezione di Campobasso, per l’acquisto in loco di quanto necessario (cucce, cibo, medicinali, etc.) e ridurre tempi e spese di trasporto.

Ecco i punti di raccolta:

ENPA Via Cavour 48r orario 10/12 – 17/19

DOGBAUER via Guidobono 38r.9.30/12.30

CANILE COMUNALE piazzale Amburgo 9/12

BIO DI VENTI via L. Corsi angolo via XX Settembre.