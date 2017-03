Malta, la Finestra Azzurra non c’è più: è crollata

MALTA. 9 MAR. Era tra le più note attrazioni turistiche dell’isola di Gozo, a Malta, era un arco roccioso a picco sul mare. Purtroppo ‘era’ in quanto, da ieri, la ‘Azure window’, la ‘finestra azzurra’ o ‘Tieqa tad-Dwejra’, non c’è più.

La forza della natura l’ha spazzata via: una violenta tempesta con un forte vento si è abbattuta sulla zona isolando anche l’isola dopo che i servizi dei traghetti erano stati temporaneamente sospesi.

Da tempo era stato vietato ai turisti di camminarci sopra per non rovinare il capolavoro della natura, ma in molti continuavano a salirci per fare foto del panorama.

Una ‘notizia straziante’, scrive su Twitter il primo ministro maltese, Joseph Muscat, postando una foto di quello che resta del Tieqa tad-Dwejra.

Già nel 2013 uno studio aveva sottolineato che l’erosione era inevitabile ma ‘il rischio di crollo non era imminente’, aveva riferito il Times of Malta.

La meraviglia della natura, come da tanti era stata definita, era stata evidenziata anche sul piccolo e grande schermo fra cui: “Scontro di titani” di Desmond Davis, 1981; Monte Cristo di Kevin Reynolds, 2002; L’Odissea, miniserie televisiva del 1997; Game of Thrones, prima stagione e Hugo Boss vi aveva ambientato il video con il tuffatore David Colturi.