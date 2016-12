Malato terminale si sposa prima di morire

IMPERIA. 22 DIC. Giuseppe Callari, 45 anni, ex impiegato Inps di Imperia, malato terminale, si è stretto in matrimonio alle 13.30 di ieri con Consuelo Cartisano, di 35 anni e, in serata, è spirato.

La cerimonia si è tenuta al capezzale di Giuseppe nella sua abitazione ed un’ora dopo l’uomo è entrato in coma.

Giuseppe era anche presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Imperia: “Comunichiamo la prematura scomparsa del nostro presidente – si legge in una nota dell’associazione – Giuseppe Callari, a soli 45 anni, lascia la moglie appena sposata”.