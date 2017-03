Make It Go, il nuovo E.P. del DJ Van Dyuk su Traxsource

GENOVA. 22 MAR. E’ uscito ieri, in esclusiva su Traxsource ed in pre order su Junodownload ed in altri portali musicali, il nuovo E.P. “Make It Go” (Original Mix) del dj genovese Van Dyuk.

Il nuovo E.P. è su etichetta Thunder Records (THN0145) ed è distribuito da Symphonic Distribution.

Si tratta di una traccia Tech House con molti ‘drum’.

Make It Go (Original Mix) su Traxsurce: http://www.traxsource.com/track/4190012/make-it-go-original-mix

Shazam: https://www.shazam.com/it/track/342704767/make-it-go-original-mix#referrer=shz.am

Sito di Van Dyuk: www.vandyuk.com