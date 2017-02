GENOVA. 21 FEB. Giunta Doria va sotto un’altra volta. Il consiglio comunale di Genova oggi ha approvato una mozione che impegna il sindaco Marco Doria e la sua Giunta a “organizzare per i condomini del quartiere di Quarto Alto con più di dieci case una raccolta differenziata porta a porta condominiale”, non più il porta a porta domiciliare con 5 mastelli per abitazione e bidoni all’esterno degli edifici.

Sono stati 21 i sì, 10 gli astenuti e 3 i presenti non votanti, su 34 presenti. Favorevoli Forza Italia, FdI-An, M5S, FdS, Effetto Genova, Percorso Comune, Conservatori e Riformisti, Udc, Lista Musso, Lega Nord e Claudio Villa (Pd). Astenuti quattro consiglieri del Pd, Lista Doria e Possibile. Presenti non votanti tre consiglieri del Pd.

La mozione è stata presentata da Andrea Boccaccio (M5S), Stefano De Pietro (Effetto Genova), Enrico Musso (Lista Musso), Claudio Villa (Pd) e Antonio Bruno (FdS). Un’altra mozione, poi accorpata alla prima, è stata presentata da Alfonso Gioia, Paolo Repetto (Udc), Lilli Lauro, Stefano Balleari, Matteo Campora, Mario Baroni (Pdl), Alessio Piana (Lega Nord), Franco De Benedictis (Gruppo Misto), Salvatore Caratozzolo (Percorso Comune).

La mozione “due in una” impegna la giunta Doria a prevedere che ”il contratto di comodato gratuito per l’affidamento dei mastelli domiciliari di Amiu ai cittadini tenuti all’esterno dell’abitazione sia trasformato in un semplice verbale di consegna manlevando l’utente da eventuali furti o danneggiamenti stradali degli stessi”.