Maddalena Crippa legge l’Iliade al Politeama

GENOVA. 20 FEB. Domani, martedì 21 Febbraio alle ore 21.00 al teatro Politeama Maddalena Crippa leggerà “I giochi per Patroclo” dal ciclo Iliade un racconto mediterraneo a cura di Sergio Maifredi.

L’Iliade è il big bang della letteratura occidentale. Nei suoi versi sono racchiusi i geni di tutti i miti, di tutti gli eroi. – dice il regista Maifredi – Achille, Agamennone, Aiace ed Ettore ma anche Odisseo, a cui lo stesso Omero dedicherà l’altro grande codice della nostra cultura: l’Odissea. Ma anche Enea che, profugo, in fuga dalla propria città in fiamme, si vedrà affidato da Virgilio la responsabilità di portare sulle proprie spalle Anchise, il padre, la storia, la sua storia che è la storia vista dalla parte sbagliata, dalla parte di chi è stato sconfitto, e per mano il figlio, il futuro, la fondazione, Roma che fonderà e l’Impero che ci porta ai giorni nostri. Iliade è un racconto della prima guerra del Mediterraneo, il mare con le terre conosciute intorno, quindi la prima guerra mondiale. Iliade è l’archetipo, il paradigma delle guerre che verranno. Nei suoi versi ci sono il conflitto, l’ira, l‘eroismo, il dolore, il rancore, l’amore, il sangue, le armi, la paura, le madri, le spose, i padri, i figli ma soprattutto vi è la morte. La nera morte umanamente temuta, la bella morte eroicamente cercata. La morte che è fine di tutto e per questo impone i “patti di pace” come catarsi finale, del poema e della vita.

Maddalena Crippa si è formata presso il Piccolo Teatro di Milano, dove iniziò la carriera di attrice consolidando un rapporto professionale con il regista Giorgio Strehler. In seguito strinse uno stretto rapporto umano e personale con il regista teatrale e lirico Peter Stein. Attenta interprete di ruoli femminili tragici e classici, ha condotto un lungo studio personale sull’emissione vocale per perfezionare la dizione ed il canto come mezzi espressivi. Nel 1994 vinse una Maschera d’Argento. Dal 21 febbraio 2012 riporta in scena lo spettacolo di teatro canzone E pensare che c’era il pensiero di Giorgio Gaber.

FRANCESCA CAMPONERO