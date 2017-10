GENOVA. 5 OTT. Nel pomeriggio di ieri in via della Maddalena, uno straniero, dopo aver ricevuto 40 euro da un giovane genovese, gli cedeva 5 grammi di “marijuana”.

Successivamente, sono stati entrambi fermati dai Carabinieri della Stazione Maddalena. L’acquirente, un 22enne, sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore, allo scopo di evitare il controllo si scagliava contro i Carabinieri, tentando di darsi alla fuga.

Tuttavia, è stato acchiappato ed identificato in un 22enne del Gambia. E’ stato quindi perquisito e trovato in possesso di altre dosi della stessa sostanza.





Pertanto, l’immigrato è stato arrestato per “spaccio di sostanze stupefacenti” e denunciato in stato di libertà per “resistenza a pubblico ufficiale”.

Droga e soldi sequestrati.