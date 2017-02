GENOVA. 24 FEB. La polizia ha sgominato una banda costituita da quattro soggetti, attivi nello spaccio di cocaina e hashish nel quartiere CEP di Voltri.

I poliziotti del Commissariato Sestri Ponente, impegnati nell’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno avviato mercoledì sera un servizio d’osservazione in Via Due Dicembre dove si era appreso che alcuni soggetti erano dediti, soprattutto in orario serale e notturno, allo spaccio di cocaina e hashish.

Intorno alle ore 20.00, gli agenti hanno notato un’auto fermarsi davanti ad uno stabile e suonare due volte il clacson.

Dopo pochi istanti è uscito dal portone un giovane che ha consegnato qualcosa al conducente, dopo di che i due si sono separati.

Gli agenti hanno seguito e fermato l’automobile, sequestrando all’autista una dose di hashish appena acquistata.

Gli agenti sono risaliti all’identità del pusher, un macedone di 23 anni pregiudicato, e si sono appostati fuori dalla porta di casa per sorprenderlo all’uscita.

Dopo circa due ore è entrato nello stabile un 26enne italiano, conosciuto dai poliziotti per i suoi precedenti che, alla vista degli agenti, ha cercato di disfarsi di un ivolucro che, recuperato, è risultato contenere cocaina.

Ipotizzando una complicità del 26enne con il pusher visto precedentemente, gli agenti sono entrati nell’abitazione di quest’ultimo, dove erano presenti i familiari ma non lui. La perquisizione svolta ha comunque consentito di sequestrare hashish, materiale per il taglio delle dosi ed un foglio con i conteggi dei guadagni.

Ipotizzando che il 23enne potesse trovarsi in un altro appartamento dello stabile, i poliziotti si sono appostati nel vano scale fino a quando, un’ora dopo, hanno notato una coppia entrare una ventina di minuti in un’abitazione per poi uscirne.

Li hanno pertanto seguiti in strada dove, all’alt degli agenti, hanno tentato di fuggire in direzioni diverse gettando in strada e in una zona boschiva degli involucri, tre dei quali, contenenti cocaina, sono stati recuperati.

I fuggiaschi, uomo e donna italiani entrambi 29enni e pregiudicati, sono stati bloccati.

Gli agenti sono così entrati nel secondo appartamento individuato, dove hanno trovato il macedone in compagnia dei residenti, due fratelli di 48 e 50 anni, entrambi invalidi.

L’abitazione è apparsa fatiscente, con un forte odore di stupefacente e in pessime condizioni igienico sanitarie.

Gli agenti hanno soccorso i due, in particolare il 50enne, affetto da patologia autistica, che è stato ricoverato in ospedale perché denutrito. Il più giovane, sofferente di patologie psichiche, ha raccontato che da alcuni mesi dava ospitalità alle quattro persone fermate per consentire loro di confezionare lo stupefacente, ricevendo in cambio piccoli quantitativi di cocaina e talvolta somme di denaro.

Ha inoltre aggiunto che era stato incitato ad assumere lo stupefacente dai quattro, che gli avevano detto che lo avrebbe aiutato nella cura delle patologie di cui soffre.

Nell’abitazione è stata rinvenuta un’ulteriore quantità di cocaina.

Le perquisizioni, andate avanti per tutta la notte, hanno inoltre consentito il sequestro di cocaina e di materiale per il confezionalmento delle dosi nell’abitazione del 26enne italiano, mentre al 29enne è stata sequestrata la somma di 645 euro.

Nel complesso sono stati recuperati 36,73 grammi di cocaina e 92,57 grammi di hashish.

I quattro arrestati sono stati associati alle case circondariali di Marassi e Pontedecimo.