GENOVA. 14 MAR. Questa mattina, a margine del consiglio regionale, incontro fra i capigruppo e una delegazione di confesercenti in rappresentanza di tabaccai e operatori del settore videoslot.

«Abbiamo ascoltato con attenzione – spiegano Gianni pastorino di Rete a Sinistra e Francesco Battistini di Libera-Mente (ex M5S) – le ragioni delle categorie economiche, e comprendiamo i disagi provocati dal ritardo nella ricerca di soluzioni condivise. Per noi, però, resta prioritario il problema della dipendenza da gioco. Piaga che affligge una parte consistente della popolazione ligure, come ampiamente dimostrato dal lavoro dei sert e delle associazioni che operano sul territorio. Ci preoccupa molto il dilagare delle videoslot, che induce fenomeni negativi anche nei più giovani e negli adolescenti.

Siamo quindi contrari a qualsiasi forma di deroga all’applicazione del testo. Per inciso, dobbiamo rilevare l’inadeguatezza di questa classe politica, che ha avuto 5 anni per lavorare nel solco di tale legge: responsabilità equamente distribuite fra la giunta precedente e l’attuale maggioranza di centrodestra. Hanno aspettato la scadenza dei termini, e oggi tentano di lavarsi la coscienza con una proroga che sposta soltanto il problema, ma non lo risolve. Siamo invece d’accordo sulla costituzione di un tavolo che riunisca le categorie interessate, le associazioni che si battono contro il gioco d’azzardo, le istituzioni scolastiche e i presidi sociali.

In definitiva, la legge deve entrare in vigore: tuttavia possiamo condividere l’opportunità di una moratoria di 6/8 mesi, non ripetibile, ma solo sull’applicazione delle sanzioni previste, in modo da lavorare per trovare una soluzione vera a 360 gradi».