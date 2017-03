GENOVA. 14 MAR. “Abbiamo presentato un Ordine del giorno col quale, come Gruppo MoVimento 5 Stelle Liguria, ribadiamo il nostro No convinto alla moratoria alla legge sull’azzardo e rilanciamo l’esigenza di incentivi e sgravi fiscali per tutti gli esercenti che hanno rinunciato alle slot e a quelli che lo faranno”.

Lo hanno dichiarato stamane i consiglieri regionale del M5S.

“Contestualmente – hanno aggiunto i pentastellati – impegniamo la Giunta Toti a convocare immediatamente le Commissioni I, II e III in seduta congiunta per “affrontare organicamente tutte le iniziative tese a garantire i livelli occupazionali e l’impatto sociale e sanitario causato dalla ludopatia, a partire dal Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). Siamo pronti a sederci intorno a un tavolo con tutti i soggetti interessati e le minoranze in Consiglio regionale, per valutare la sospensione eventuale delle sanzioni annesse alla legge regionale per un periodo di tempo limitato e non reiterabile”.