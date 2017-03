GENOVA. 13 MAR. Il sindaco di Genova Marco Doria stamane, pur senza nominarli, ha criticato il governatore ligure Giovanni Toti e l’assessore allo Sviluppo economico Edoardo Rixi che ieri, alla convention nazionale della Federazione Tabaccai in Fiera, hanno annunciato lo slittamento di un anno dell’entrata in vigore della legge regionale sul gioco d’azzardo perché in sostanza “occorre anche salvaguardare i posti di lavoro”. Se Doria ha ribadito che “il gioco d’azzardo è una piaga sociale” un duro attacco, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, è arrivato stamane anche dall’assessora comunale alla Legalità Elena Fiorini, da sempre impegnata per combattere la ludopatia.

“Toti – spiega Fiorini – sembra scoprire oggi, dopo due anni al governo della Liguria, che abbiamo una legge regionale che ha fatto scuola in Italia e che ha già ridotto in modo consistente e finora graduale l’azzardo nella nostra città. E che fa? Definendola “ideologica e ingiusta”, si appresta a congelarne gli effetti, tout lì (nell’articolo si dice addirittura “per 4 o 5 anni”!). Non una parola, e mi pare indicativo, su chi cade vittima dell’azzardo, complice la macchinetta sottocasa (e gli esperti dicono che la ludopatia si incrementa proprio a causa della diffusione capillare e nel quotidiano delle occasioni di gioco), spendendo così in molti casi tutta la sua magra pensione; neppure una parola per chi finisce in mano agli usurai o per i cittadini dei quartieri ridotti ad abitare in piccole Las Vegas, mentre ieri si spara davanti a una sala slot di Cornigliano e a Genova pochi mesi fa un uomo ha sterminato la propria famiglia a causa di debiti contratti per “giocare”. Sono cinque anni che in Comune lavoriamo seriamente (e non in modo talebano, come si vorrebbe far credere): ridotte da 59 a 29 le sale gioco, attività di sensibilizzazione per il tramite della Consulta (della quale fanno parte anche esercenti e tabaccai) che ha portato molti ad eliminare le macchinette nei propri esercizi commerciali e nei circoli, sostegno e collaborazione con SERT e associazioni che si occupano di ludopatia. E neppure siamo così ingenui o sprovveduti dal non pensare che occorra al riguardo un tavolo con le categorie, per il quale c’era e c’è bisogno della Regione, finora silente. Il rinvio secco è una presa in giro per i cittadini e per i tanti esercenti che non hanno mai installato o hanno già tolto le slot. La ricerca dei voti sulla pelle dei più deboli”.