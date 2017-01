GENOVA. 23 GEN. “Toti getta definitivamente la maschera e dice No alla Proposta di legge del MoVimento 5 Stelle per lanciare in via sperimentale il Reddito di cittadinanza in Liguria. Lo fa con un voto contrario in Commissione I che sa di beffa per i 112mila cittadini liguri al di sotto della soglia di povertà relativa (dati Istat) e conferma una volta di più l’incoerenza di una Giunta che in campagna elettorale prometteva equità sociale e sostegno ai cittadini in difficoltà e che, al momento di votare, si rimangia la parola data. Eppure le risorse finanziarie, almeno per una prima fase, sono disponibili, nonostante Toti abbia dato la priorità alle nomine dei suoi amici e all’acquisto della “Reggia” di Piazza De Ferrari che costa a noi liguri ben 26 milioni di euro”.

Lo hano dichiarato oggi i consiglieri regionali del M5S.

“Si tratta – hanno aggiunto i pentastellati – dell’ennesima occasione persa per dare una risposta alla crisi senza precedenti con cui i liguri si trovano a fare i conti, di fronte a cui Toti & C. non perdono occasione per voltare le spalle. Il tutto mentre il Partito Democratico si limita a una manovrina copiata (male) dalla nostra proposta e basata su mere logiche di assistenzialismo, e che non offre la benché minima chance a chi punta a reinserirsi nel mondo lavorativo, che è invece l’obiettivo primario della nostra proposta di legge: il reinserimento nel mondo del lavoro.

Ancora una volta, insomma, la Regione si smarca da qualunque tentativo di porre un argine alla crisi e restituire ossigeno a chi si trova in difficoltà, troppo preoccupata a dispensare incarichi e poltrone ad amici e privati. Noi andremo avanti comunque, continuando la nostra battaglia per il Reddito di cittadinanza in Commissione III e poi in Aula, fedeli alla convinzione che nessuno deve rimanere indietro”.