GENOVA. 10 MAR. “Ripristinata la sorveglianza h. 24 al pronto soccorso del San Martino Ist. Un risultato importante, ottenuto grazie allo sforzo del MoVimento 5 Stelle, che, dopo l’ennesima segnalazione di una serie di furti ai danni dei pazienti nella struttura genovese, aveva chiesto la convocazione immediata dei dirigenti generale e sanitario con procedura d’urgenza in Commissione Sanità, alla presenza dell’assessore Viale”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale del M5S Marco De Ferrari.

“Ieri pomeriggio – ha aggiunto De Ferrari – si è svolta l’audizione e il servizio di sorveglianza è stato riattivato. Un passo avanti importante a garanzia della sicurezza dei pazienti e del personale all’interno del San Martino. Uno strumento necessario ma, comunque, non sufficiente. Affinché non sia solo una misura “di facciata”, questa soluzione ha bisogno di essere monitorata con regolarità a livello istituzionale e calibrata in base alle reali esigenze della struttura. Se vogliamo aumentare concretamente la sicurezza dei pazienti e del personale in servizio, c’è bisogno di sbloccare il turn over, assumere nuovo personale medico e infermieristico, aumentare i posti letto per diminuire drasticamente il tempo di permanenza dei pazienti sulle barelle, potenziare l’infrastruttura e chiudere il capitolo vergognoso del cantiere infinito, sospeso nel tempo e nello spazio, di largo Benzi. Non ci fermeremo certo qui. Martedì discuteremo già un’interrogazione in Consiglio Regionale sempre relativa al San Martino Ist per ascoltare le intenzioni della Giunta anche su come intendano risolvere il dilemma cronico delle “code infinite” e della cronica carenza dei posti letto. I problemi della sanità non si risolvono né regalandola ai privati (come vuole fare la Giunta) né con inutili passerelle a ridosso delle festività (come è abitudine del duetto Toti Viale). La sanità è un bene pubblico e deve restare esclusivamente pubblica, sicura e al servizio della cittadinanza”.