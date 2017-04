GENOVA. 10 APR. “Il MoVimento 5 Stelle genovese ed il candidato sindaco Luca Pirondini incontreranno il sindaco a 5 Stelle di Livorno Filippo Nogarin sul tema dei rifiuti urbani. L’appuntamento è per martedì 11 aprile (ore 20), alla sala Cap di via Albertazzi 3, a Genova, dove il primo cittadino a 5 Stelle, insieme all’assessore al Bilancio Gianni Lemetti, racconterà la fortunata esperienza di Livorno e del concordato che ha, di fatto, salvato, l’azienda partecipata AAMPS (che si occupa di gestione dei rifiuti) da un fallimento annunciato. Un laboratorio politico virtuoso e d’estrema attualità per Genova, nei giorni della paventata fusione Amiu-Iren, contro cui il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto”.

Lo ha comunicato stamane il gruppo regionale M5S, successivamente alla decisione del giudice che, con un’ordinanza di sospensione in via cautelare, ha annullato le Comunarie in cui Luca Pirondini era stato eletto candidato sindaco di Genova.

“All’incontro – hanno ribadito i consiglieri regionali M5S – saranno presenti, oltre al candidato sindaco M5S per Genova, Luca Pirondini, i portavoce regionali Alice Salvatore, Marco De Ferrari, il portavoce comunale Andrea Boccaccio. Sarà anche un’occasione di confronto importante con i lavoratori Amiu, con cui si parlerà della delibera sulla fusione con Iren ma anche di futuro: visioni, idee, proposte per una corretta gestione dei rifiuti, da trattare non più come un problema ma come un’opportunità”.