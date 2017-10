M5S: A10 gratis? Una mezza bufala, Gronda attentato a salute pubblica

GENOVA. 1 OTT. “Il partito unico baratta la devastazione dell’ambiente e l’attentato alla salute pubblica con il declassamento di 9 chilometri dell’autostrada genovese. Toti ha dichiarato: siamo pronti. Sì, sono pronti a devastare definitivamente il ponente di Genova. Intanto va precisato che nel decreto è scritto che ‘per tutte le provenienze da ovest della A10, si introduce, di conseguenza, un sovrapedaggio, per tutti i veicoli, pari alla lunghezza del tratto Genova Prà – Genova Aeroporto (10 km)’. Quindi quella del declassamento è una mezza verità”.

Lo ha dichiarato ieri il consigliere regionale del M5S Marco De Ferrari.

“Nei prossimi 10 anni – ha aggiunto De Ferrari – tutto il centro ponente della città diventerà un enorme cantiere aperto. Sarebbero previste almeno 5 zone di accumulo e lavorazione delle 11 milioni di tonnellate di detriti ricavati dagli scavi dei 30 km di nuove gallerie, con un inevitabile e abmorme via vai di autocarri per le strade cittadine, con tanti saluti alla qualità della vita di tutti, in primis i residenti.





La Gronda non risolverà i problemi del traffico. Non alleggerirà le spese autostradali dei cittadini genovesi. Depotenzierà a dismisura l’uso del trasporto pubblico a favore di quello privato.

La Gronda è soltanto una scusa per movimentare altra terra. È un’opera devastante che non può e non deve essere fatta nel terzo millennio.

Abbiamo bisogno di mobilità sostenibile, non di nuove camionali tipiche forme di incentivo alla viabilità privata di inizio Novecento.

Abbiamo bisogno di un ambiente finalmente a misura d’uomo, non di un paesaggio soggiogato al volere di una specie devastatrice.

Abbiamo bisogno di fare prevenzione sulla salute, non di incrementare i costi sanitari nei prossimi decenni.

Abbiamo l’urgenza di investire 4,5 miliardi di euro sulla prevenzione e sulla lotta al dissesto, non su un’opera che renderà ancora più fragile l’entroterra genovese.

Abbiamo bisogno di tutt’altro genere di grandi opere. Quelle rivolte a migliorare la qualità dell’ambiente che ci circonda e la qualità della vita e della salute dei cittadini”.