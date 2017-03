GENOVA. 25 MAR. Lunedì 27 marzo, alle ore 17.30, si svolge un presidio sotto i portici della Regione Liguria in piazza De Ferrari contro la proroga della legge 17/2012 sul contrasto al gioco d’azzardo, legge in entrata in vigore dal 2 maggio 2017.

All’iniziativa aderiscono ARCI, AUSER, CGIL, UIL, CISL, Fondazione Auxilium, SERT SV, SERT GE, LIBERA, ACLI, CNCA, UISP e la Consulta Comunale di Genova contro l’azzardo che esprimono l’assoluta contrarietà alla risoluzione della Regione Liguria a prorogare i termini di autorizzazione all’esercizio del gioco d’azzardo.

“Non è accettabile – scrivono gli organizzatori del presidio – la motivazione addotta al provvedimento, secondo cui la proroga consentirebbe di avviare un percorso di sostegno ai commercianti cui la forzata rinuncia alle attività dell’azzardo arrecherà danno economico.

Non può essere ignorato il fatto che il guadagno del gioco va a scapito di soggetti, spesso molto giovani, o già disagiati, che possono essere precipitati in una spirale di disagio relazionale, economico e sociale ed esposti a meccanismi di criminalità e usura”.

Ed ecco le ragioni di una possibile moratoria sulle autorizzazioni all’azzardo: “è contraddittoria rispetto allo spirito della legge regionale 17/2012; rende inefficace il regolamento comunale sulle sale da gioco e giochi leciti, che ha posto dei limiti alle occasioni di gioco con il fine di proteggere la popolazione dallo sviluppo di forme patologiche di azzardo; squalifica l’impegno di quegli operatori commerciali che, in questi anni, hanno sostenuto il proprio lavoro senza ricorrere alle slot o addirittura liberandosene; soprattutto, irride all’attività degli operatori sanitari e dei molti soggetti associativi che da anni si adoperano in difesa della salute dei cittadini, del decoro e della legalità sul territorio, della qualità del tessuto commerciale”.