Lunedì di Pasquetta ad osservare il cielo

GENOVA. 13 APR. Lunedì 17 aprile, giorno di Pasquetta, l’Osservatorio Astronomico del Righi sarà aperto al pubblico con la seguente programmazione: si inizia alle ore 15.00 in Aula Planetario con la proiezione “Fiabe del cielo primaverile” e si prosegue alle ore 16.00 con “I bimbi e l’abat-jour del cielo” e alle ore 17.00 con “In viaggio fra i pianeti”. Nel nuovo Planetario del Parco delle Mura, alle ore 16.00 e alle ore 17.00, avrà luogo il nuovo laboratorio didattico “Odissea Terra”, un’attività dedicata alla storia del nostro pianeta, dagli albori della vita fino all’estinzione dei dinosauri. Al telescopio dell’Osservatorio, a partire dalle ore 15.00 e fino alle 17.30, tramite turni ripetuti di circa 30 minuti, effettueremo un’osservazione pubblica del Sole con un telescopio munito di filtro H-alpha che permette l’osservazione in sicurezza di macchie, facole e protuberanze.

Le attività che è possibile seguire variano da una soltanto (una proiezione in planetario, il laboratorio didattico, l’osservazione al telescopio) a una combinazione fra esse, a scelta dei visitatori.

Il contributo richiesto varia a seconda di quali attività si sceglie di fare: in caso dell’osservazione al telescopio (attività possibile soltanto in caso di condizioni meteo favorevoli) il contributo è 3 € per gli adulti e 2 € per i bimbi fra i 4 e i 12 anni.





Per ogni proiezioni in Planetario o per la partecipazione al laboratorio didattico il contributo richiesto è 5 € per gli adulti e 4 € per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Nel caso si desiderasse partecipare a più attività proposte o a una combinazione fra di esse il contributo richiesto varierà a seconda della combinazione prescelta e sarà inferiore alla somma dei contributi delle singole attività svolte; per esempio se l’osservazione al telescopio si combina a una qualsiasi altra attività, il contributo richiesto per l’osservazione diviene di 2 € per gli adulti e di 1 € per i bimbi.

Per tutte queste attività non è prevista la prenotazione: si invitano gli interessati a presentarsi in Osservatorio con un po’ di anticipo rispetto all’attività prescelta.