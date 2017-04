GENOVA. 8 APR. Lunedì, alle ore 11.00, presso la Stazione Marittima di Ponte dei Mille, storico edificio simbolo della città e della sua antica e superba eleganza, avrà luogo la cerimonia per la ricorrenza del 165° Anniversario della fondazione della Polizia, alla presenza del Prefetto di Genova dr.ssa Fiamma Spena e delle massime Autorità cittadine civili, militari e religiose.

Anche quest’anno, il tema celebrativo scelto per festeggiare la ricorrenza è “Esserci Sempre”, per ribadire l’impegno della Polizia nel garantire sicurezza, nell’essere aperti al dialogo, per meglio comprendere ed approfondire i bisogni dei cittadini, affinché la società civile percepisca il senso dello Stato e l’importante ruolo della Polizia.

Durante la cerimonia, dopo l’intervento del Questore Sergio Bracco, verranno consegnate le onorificenze e le ricompense ai poliziotti che si sono distinti per particolari operazioni di Polizia.

Ospiti graditi il maestro Ermindo Polidori Luciani, docente di pianoforte presso il conservatorio Paganini di Genova, il soprano Serena Gamberoni e l’ensamble “Archi all’opera” del Teatro Carlo Felice di Genova che omaggeranno i presenti con alcuni momenti musicali di alto livello.

Tra i presenti anche i bambini di una scuola primaria che ha partecipato al progetto di educazione alla legalità “Dai benzina all’autostima… e il bullo rimane a secco”, promosso dalla Questura di Genova per l’anno scolastico 2016/2017 per contrastare il sempre più attuale fenomeno del bullismo.

Nel piazzale delle Eliche, antistante la Stazione Marittima, sarà schierata una rappresentanza degli Uffici, dei Reparti e delle Specialità della Polizia di Stato.