L’ultima regia di Luca De Filippo da domani alla Corte

GENOVA. 23 GEN. Domani, martedì 24 Gennaio alle ore 20.30 debutta al Teatro della Corte “Non ti pago” l’ultimo spettacolo diretto e interpretato da Luca De Filippo. Suo padre, il grande Eduardo, la scrisse nel 1940, e la definì la sua commedia più comica e più tragica.Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia De Filippo.

La commedia viene messa in scena per la prima volta dalla compagnia “Teatro Umoristico I De Filippo”, l’8 dicembre 1940 al Teatro Quirino di Roma con Eduardo nella parte di Ferdinando Quagliuolo e il fratello Peppino che impersona l’antagonista Mario Bertolini (che nelle prime versioni si chiamava Procopio); il successo sia di critica che di pubblico è più che soddisfacente.

Va detto che una certa parte di critica era portata ancora, in quegli anni a sottovalutare l’importanza dei De Filippo come autori, pur riconoscendo le straordinarie capacità di attori ma, la giusta valutazione dell’arte drammaturgica dei De Filippo cominciò a manifestarsi nella critica proprio a partire da questa opera; importante fu il giudizio dato da Ennio Flaiano che affermò qualche tempo dopo: «Senza esagerare ci si accorge che sono più vicini loro alla letteratura di quanto non lo siano molti autori d’oggi al teatro».

“NON TI PAGO” è una farsa dal ritmo perfetto che parlando di sogni, vincite al lotto, superstizioni e scaramanzie ci mostra come l’essere umano, di fronte alla cruda realtà quotidiana fatta di paure, angosce e miseria, non rinunci mai alla speranza, talvolta all’illusione, di un colpo di fortuna, un rovesciamento di sorte che venga a determinare un futuro più roseo.

I protagonisti dello spettacolo alla Corte sono Gianfelice Imparato e Carolina Rosi insieme a Antonella Cioli, Carmen Annibale, Nicola Di Pinto, Viola Forestiero, Massimo De Matteo, Paola Fulciniti, Federica Altamura, Andrea Cioffi, Gianni Cannavacciuolo, Giovanni Allocca. Le scene sono di Gianmaurizio Fercioni, i costumi di Silvia Polidori, le musiche di Nicola Piovani, le luci di Stefano Stacchini.

Lo spettacolo rimane alla Corte fino a domenica 29 gennaio.

FRANCESCA CAMPONERO