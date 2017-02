Luca Bianchini a Cervo presenta il suo ultimo libro

IMPERIA. 7 FEB. Domani, mercoledì 8 febbraio alle ore 20.30, Luca Bianchini sarà a Cervo per presentare il suo ultimo libro dal titolo:Nessuno come noi (Edizioni Mondadori).

Bianchini è ospite de “La vita in diretta”, trasmessa su Rai 1 da Sanremo nello stesso pomeriggio, e annuncerà l’incontro serale a Cervo, che si terrà nell’Oratorio romanico di Santa Caterina .

Lo scrittore torinese, conduttore di “Colazione da Tiffany” su Radio2, è il protagonista del quarto incontro di Cervo in blu…d’inchiostro. La Rassegna è ideata dalla prof.ssa Francesca Rotta Gentile e promossa dall’ Associazione Culturale Cumpagnia du Servu, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Cervo (delegato all’istruzione Annina Elena) e della Provincia di Imperia; con l’intento, per di più, di valorizzare il patrimonio artistico e architettonico del meraviglioso borgo del golfo dianese. Intensa la sinergia dei vari istituti scolastici della provincia di Imperia, uniti – in rete – per la realizzazione degli incontri: massiccia la presenza degli studenti dell’Istituto Aicardi ad indirizzo floricolo di Sanremo, che realizzeranno l’addobbo floreale dell’Oratorio.

Lo scrittore sarà Intervistato da Francesca Rotta Gentile, con la partecipazione straordinaria della cantante Francesca Pilade ed interventi del gruppo musicale dell’Istituto Ruffini di Imperia, diretto da Giovanni Peirone.

Il Progetto ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia e l’autorizzazione come corso per le venti ore di formazione docenti destinato agli insegnanti di ogni ordine e grado di tutta la Regione.

FRANCESCA CAMPONERO

Ingresso libero