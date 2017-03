GENOVA. 2 MAR. “Lotto marzo” festa delle donne con sciopero globale per i diritti e contro le sottomissioni. Il Comune di Genova oggi ha comunicato che le Organizzazioni Sindacali USB, USI, USI AIT, SLAI COBAS, COBAS, SIAL COBAS, SGB, ADL COBAS “hanno proclamato uno sciopero nazionale di tutte le categorie dei settori pubblici e privati per l’intera giornata di mercoledì 8 marzo 2017. L’astensione è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali e riguarda tutto il personale (aree dirigenza e non dirigenza). Nelle scuole e nidi d’infanzia comunali potrebbero verificarsi disservizi”.

Le motivazioni dell’astensione dal lavoro sono contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi; contro ogni discriminazione di ogni genere nei luoghi di lavoro; contro la chiusura dei Centri Antiviolenza; contro l’obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici; contro la precarietà e la privatizzazione del welfare; per il diritto ai servizi pubblici gratuiti ed accessibili; al reddito, alla casa, al lavoro e alla parità salariale; all’educazione scolastica, alla formazione di operatori sociali, sanitari e del diritto; per il riconoscimento e il finanziamento dei centri antiviolenza ed il sostegno economico per le donne che denunciano le violenze.