GENOVA. 23 MAR. La Presidenza della Regione Liguria ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere sull’edificio della Regione Liguria per il giorno 23 marzo, in segno di sentita partecipazione al dolore che ha colpito il popolo britannico per l’attentato terroristico di Londra.

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza al popolo inglese per il vile attacco subito a Londra: il terrorismo non vincerà” ha dichiarato il governatore Giovanni Toti.

“Londra ferita ancora una volta – ha aggiunto l’assessore Edoardo Rixi – il terrorismo colpisce davanti a uno dei simboli della democrazia. Vicini al fiero popolo britannico”.