In inverno le città d’arte italiane acquisiscono un fascino particolare per atmosfera, luci, offerte culturali e glamour all’insegna del Made in Italy.

Una stagione perfetta per esplorare i centri storici, dedicarsi allo shopping, visitare musei, passeggiare per i mercatini di Natale.

Se il periodo delle feste accresce il fascino città d’arte italiane, le strutture del Gruppo Duetorrihotels, ospitate in palazzi storici, offrono speciali proposte che uniscono cultura e amore per la gastronomia, con cene e menu speciali per Natale e Capodanno.





E’ il caso del Bristol Palace, elegante palazzo in stile liberty nel pieno centro di Genova, un ottimo punto di partenza per scoprire tutto il suo fascino che propone la mostra su Pablo Picasso ospitata dall’appartamento del Doge di Palazzo Ducale, a pochi passi dall’hotel.

L’occasione per immergersi nell’universo artistico del pittore forse più iconico del ‘900.

La struttura del Gruppo Duetorrihotels offre ai suoi ospiti una speciale proposta dedicata a Pablo Picasso, che include il pernottamento, la colazione e un coupon valido per l’acquisto, a tariffa ridotta, dei biglietti per l’esposizione.

Da non perdere, inoltre, per il giorno di Natale e il Capodanno, il ristorante Giotto.