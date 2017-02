Loano, tenta rapina in negozio: 54enne fermato dai passanti

SAVONA. 25 FEB. Ieri sera a Loano c’è stato un tentativo di rapina in un negozio di articoli per la casa sulla via Aurelia.

Poco prima della chiusura un pregiudicato 54enne ha portato via alcuni articoli dagli scaffali ma è stato ripreso dalla telecamera del circuito interno.

Quando il ladro si è presentato alla cassa, invece di pagare la merce, ha spintonato via la titolare per tentare la fuga con la cassiera che è caduta a terra.

La donna, però ha reagito, si è rialzata e ha dato subito l’allarme e alcuni passanti intervenuti hanno bloccato il malvivente.

Nel frattempo i carabinieri, che erano stati chiamati, sono giunti sul posto e hanno arrestato l’uomo risultato essere residente a Pietra Ligure ma originario del casertano.