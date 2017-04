SAVONA. 4 APR. E’ iniziata nel migliore dei modi per i velisti loanesi la prima regata nazionale della Classe L’Equipe. Gli allievi di Ciccio Rossi infatti sono stati i grandi protagonisti della manifestazione svoltasi nel mare di Loano riuscendo ad aggiudicarsi due delle 4 categorie in acqua ed a conquistare anche un bel terzo posto. Malgrado domenica non si sia potuto regatare in quanto una forte tramontana, superiore ai 30 nodi, ha impedito l’uscita in mare, comunque nella giornata precedente i concorrenti erano riusciti a portare a termine ben tre prove. Così la classifica finale ha ricopiato la graduatoria della prima giornata che ha visto la flotta veleggiare con un bel vento costante sui 12 nodi da grecale. A presiedere il Comitato di Regata è stato Pino Tezel, con il supporto della perfetta organizzazione del Circolo Nautico Loano. In gara 42 giovani velisti arrivati a Loano da tutta Italia per l’apertura stagionale della classe L’Equipe.

Fra gli Evolution (dai 12 ai 16 anni) dominio dei loanesi Giacomo Cucco e Francesco Gandolfo. Al secondo posto l’equipaggio di Giulia Costanzo e Federico Arnaldi di Marciana Marina, mentre terzi si sono piazzati i loanesi Nicolò Anselmo e Nicole Lomuscio.

Fra le femmine vittoria di Bianca Pettorano e Flaminia Panico del Circolo Velico Elbano.

Nella categoria Cadetti under 12 altro trionfo per il Circolo Nautico Loano con Tommaso Cucco e Gianluca Rembado, che hanno dominato gli avversari aggiudicandosi tutte e tre le prove disputate. Al secondo posto e prime tra le femmine Alice Palmieri con Eva Paolini di Marciana Marina, mentre terze hanno chiuso Vittoria Bragaglio e Anna Iacci del Club Nautico Follonica.

Grande soddisfazione per gli organizzatori del circolo loanese sia per la buona riuscita della regata, sia per i grandi risultati dei propri allievi, come sottolineato nel discorso di chiusura tenuto dal neo presidente del Circolo Gian Luigi Soro durante la simpatica e festosa cerimonia di premiazione. La manifestazione ha avuto anche il supporto e la collaborazione del Comune di Loano e di Marina di Loano che hanno sostenuto nel migliore dei modi il locale Circolo Nautico.

Queste le classifiche. Evolution: 1) Giacomo Cucco e Francesco Gandolfo ( CN Loano), 5 ; 2) Giulia Costanzo e Federico Arnaldi (Marciana Marina), 9 ; 3) Nicolò Anselmo e Nicole Lomuscio (CN Loano), 11. Femm: 1) Bianca Pettorano e Flaminia Panico (Circolo Velico Elbano), 13; 2) Fiamma Ribigli e Alice Fico ( CV Trasimeno), 36; 3) Lara Mazzoleni e Letizia Michelli (Circolo nautico Arma), 40.

Cadetti under 12: 1) Tommaso Cucco e Gianluca Rembado (CN Loano),3; 2) Alice Palmieri ed Eva Paolini (Marciana Marina), 6; 3) Vittoria Bragaglio e Anna Iacci (Club Nautico Follonica), 10.

PAOLO ALMANZI