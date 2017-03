Loano, nuovo parcheggio a pagamento in piazza Mazzini

SAVONA. 4 MAR. Prosegue a Loano il progetto di riorganizzazione delle aree dedicate alla sosta. Domenica 5 marzo, nel tardo pomeriggio, a partire dalla fine del carnevale, in Piazza Mazzini, già sgombera dalla auto, sarà realizzata la nuova segnaletica orizzontale per la disciplina della sosta a pagamento (strisce blu). Tale intervento riguarderà anche corso Europa, nel tratto davanti all’hotel Continental.

Il parcheggio a pagamento sarà attivo solo dopo il posizionamento della segnaletica verticale, che sarà installata nei giorni successivi alla realizzazione delle nuove strisce blu.

“La riorganizzazione dei parcheggi – spiegano il Sindaco Luigi Pignocca e l’Assessore alla Polizia Municipale Enrica Rocca – prevede l’incremento del numero di parcheggi a rotazione nelle adiacenze della ZTL commerciale così da favorire l’accesso alle vie dello shopping da parte di clienti e turisti. Inoltre saranno creati nuovi posti auto nel parcheggio della stazione. Il progetto in via di realizzazione prevede la creazione di un centinaio di posti auto, oltre a posti per le moto, destinati agli automobilisti in arrivo dalle zone non prospicienti il centro o dai centri limitrofi, che beneficeranno della tariffa agevolata rispetto al centro (0,80 euro/ora) e della tariffa “pendolari” se abbonati, “da/per Loano”, alle Ferrovie dello Stato (10 euro al mese). Inoltre, sempre nel parcheggio della stazione ci sarà un’area a disposizione per la lunga sosta, con abbonamenti mensili, trimestrali e annuali a tariffe molto vantaggiose.”

Per i nuovi posteggi blu in piazza Mazzini e in corso Europa varranno le tariffe approvate ad inizio anno che mantengono invariato il costo ordinario (1.20 euro/ora) e quello “residenti” (0,30 euro/ora) e prevendono esenzioni per i veicoli a servizio disabili, di proprietà ASL 2 Savonese (1 ora), in uso a ufficiali giudiziari (1 ora), in uso a personale ispettivo Direzione Territoriale del Lavoro di Savona (1 ora). Non si pagherà nei giorni festivi nel periodo dal 1° ottobre al 28 febbraio e tutti i giorni dalle ore 13 alle ore 14.30. Con il nuovo tariffario è stato introdotto il rilascio gratuito delle tessere e dei tagliandi per le agevolazioni, che precedentemente si pagavano 5 euro.

Per le donne in stato di gravidanza e le neo mamme è stata riservata la tariffa “Cicogna” che prevede la gratuità del parcheggio due mesi prima e due mesi dopo il parto. Abbiamo anche introdotto la tariffa “partite IVA” (0,60 euro/ora) per chi è titolare di attività nel centro storico e la tariffa “eco” (gratuità del parcheggio) per i veicoli elettrici”.