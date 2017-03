SAVONA. 31 MARZ. Fitto calendario di appuntamenti per gli appassionati della vela ponentini: numerose infatti sono le regate previste in Liguria. Questo l’ elenco degli eventi che vedranno impegnate imbarcazioni ed equipaggi appartenenti alle classi Star, L’Equipe, Laser, Irc, Orc, Fireball, Contender, Strale e Dinghy 12.

A Loano da oggi prendono il via le regate della classe L’ Equipe che si concluderanno domenica. L’evento è organizzato dal Circolo Nautico di Loano.

Per la classe Evolution saranno corse un massimo di 6 prove con non più di tre prove al giorno. Lo scarto verrà concesso soltanto dopo la disputa della quarta prova. Sei prove anche per i cadetti Under 12 con non più di tre prove al giorno. I due campi di regata saranno disegnati all’interno dello spazio acqueo compreso fra Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito.

A Sanremo prende il via sempre oggi la tappa conclusiva dell’European Star Winter Circuit, organizzata dallo YC Sanremo, con il sostegno del Comune di Sanremo. Torna la Star Class, quella che per quasi un secolo è stata la regina delle classi olimpiche, per la gran finale dell’European Star Winter Circuit. Terminate le prime due tappe di Nizza e Monaco, a Sanremo si giocheranno il titolo i migliori timonieri della classe. Dodici i paesi rappresentati, in attesa del grande evento quale sarà il Campionato Europeo, ad ottobre, sempre organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Tra i velisti più accreditati alla vittoria finale l’atleta dello Yacht Club Sanremo Diego Negri. Americani, Russi, Polacchi, Inglesi e molti altri campioni olimpionici affolleranno le banchine, sempre agguerriti per aggiudicarsi il Trofeo finale.

A Varazze domenica si svolgerà invece la Coppa Stefano Neri per le classi Laser, organizzato dal Varazze CN. La regata è valida per il Campionato zonale.

A Sestri Levante domani è in programma la Coppa Gianfranco Bo per le classi IRC, ORC, Libera e monotipi, organizzata dallo YC Sestri Levante.

A Chiavari, domani e domenica, regata dei 50 anni per le classi Fireball, Contender, Strale e Laser, organizzato dallo YC Chiavari Bando .

A Rapallo, sempre domani e domenica, infine si svolgerà il Trofeo Città di Rapallo per la classe Dinghy 12′, organizzato dal CN Rapallo.

PAOLO ALMANZI