Litiga col fidanzato, poi si getta in mare: 30enne dispersa da mezzanotte 2018

E’ dispersa da mezzanotte 2018 tra Albenga e Alassio. La stanno cercando i carabinieri, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli uomini della Guardia costiera, ma finora non si trova.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una 30enne residente a Strevi (Alessandria) ed ex studentessa all’Università di Genova, Alessia Puppo, ha litigato col fidanzato che poi ha lasciato per dirigersi verso la spiaggia.

La coppia stava trascorrendo il veglione di Capodanno con gli amici in un locale nei pressi del litorale di Albenga, quando poco prima delle 23,30 si sarebbe alzata da tavola per proseguire il diverbio fuori dal ristorante della discoteca Essaouira.





Un dipendente della discoteca avrebbe raggiunto la coppia fuori dal locale per capire se fosse tutto a posto, ma sarebbe stato respinto dalla donna in evidente stato di alterazione. Poi lei si sarebbe gettata in mare e gli uomini avrebbero dato l’allarme.

Le ricerche sono state avviate con i vari mezzi di soccorso intorno a mezzanotte dopo che la donna non è rientrata nel locale (l’allarme è stato lanciato alle 23,30 circa). Poi sono state sospese per l’oscurità e quindi sono riprese oggi alle 7 nello specchio acqueo tra l’isola della Gallinara, Albenga e Alassio. Impegnati anche i sommozzatori arrivati da Genova.

Al momento, sono stati ascoltati alcuni testimoni e nessuno risulta indagato. Le ricerche proseguono. E’ stato impiegato anche l’elicottero dei VVF.