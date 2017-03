Liquami, divieto balneazione Porto Savona-Albissola Marina

SAVONA. 21 MAR. A causa della rottura della condotta fognaria del depuratore consortile di Savona, e del conseguente spandimento di liquami che ha interessato parte del litorale savonese, lo specchio acqueo compreso tra il Porto di Savona e quello di Albissola Marina, il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha firmato un provvedimento che ordina “il divieto di balneazione, fino a nuove disposizioni, nel tratto di litorale compreso tra lo specchio acqueo di fronte al Priamar fino al confine con Albissola Marina”.

A seguito della rottura, sono intervenuti immediatamente i tecnici del Consorzio Depurazione Acque di Savona per i lavori di necessario ripristino; nella tarda serata di ieri, è avvenuto lo sversamento in mare di liquami non depurati.

Il Sindaco, pertanto, ha firmato un’ordinanza a fini precauzionali a tutela della salute.

In caso di inottemperanza al documento, si provvederà ai sensi di legge.