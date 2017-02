GENOVA 27. L’Inps, autorizza il Bonus baby sitting di 600 euro. Lo stanziamento del bonus, potrà essere richiesto fino al 31 dicembre 2018.Il finanziamento finisce prima della scadenza se si verificha un esaurimento anticipato delle risorse, da tutte le neomamme che decidono di rinunciare al congedo parentale per tornare al lavoro, monetizzandolo. Ci sono a disposizione 40 milioni di euro all’anno per le lavoratrici dipendenti e 10 milioni per le lavoratrici autonome e iscritte alla Gestione Separata.

Molti neogenitori e le mamme lavoratrici, si chiederanno: Che cos’è il bonus baby sitting? Il bonus consiste nella possibilità, di rinunciare al congedo parentale, dopo il termine del congedo obbligatorio, ottenendo in cambio una monetizzazione di tale congedo pari a 600 euro mensili per sostenere i costi dei servizi di asilo nido o baby sitting (accudire il bimbo). Il contributo può essere utilizzato per un massimo di 6 mesi negli 11 mesi successivi al termine del congedo obbligatorio. Se la lavoratrice ha un contratto part time l’importo del beneficio si riduce in percentuale dell’orario di lavoro svolto.

Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps e a mamme lavoratrici iscritte alla Gestione Autonoma, anche se in una misura ridotta rispetto alle dipendenti, il periodo di fruizione è di soli 3 mesi e l’importo monetizzabile, è di soli 1800 euro. Si tratta di 600 euro mensili, destinati all’acquisto di servizi per l’infanzia. Il contributo ha la durata di sei mesi per le lavoratrici dipendenti e di tre mesi per le autonome o iscritte alla Gestione Separata. Questo contributo può essere chiesto in alternativa al congedo parentale. Verrà assegnato secondo l’ordine delle domande presentate, fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento delle risorse.

Come si può accedere a queste agevolazioni? Cerchiamo di rispondere in modo chiaro: Per fare domanda bisogna utilizzare i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo dal portale dell’Istituto Inps, oppure attraverso i patronati. Ricordiamo che, allegato alla domanda, va anche presentata la dichiarazione ISEE. Le lavoratrici possono accedere al beneficio anche per più figli, in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio, purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Il contributo per l’asilo verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento. Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro. I voucher Inps devono essere utilizzati non oltre la scadenza e previa comunicazione all’Inps della data di inizio e fine della prestazione e dei dati dell’utilizzatore, secondo le regole di utilizzo dei buoni lavoro Inps. ABov