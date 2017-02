Lino Team, Tegliese e Pieve Ligure in evidenza al Memorial Gino Bianchi

Si è tenuto al Paladiamante, sabato e domenica scorsi, il 20° Trofeo Nazionale Gino Bianchi di Ju Jitsu, riservato sia alle categorie Bambini sia ai Senior. Sotto la regia della Tegliese, in collaborazione con l’AIJJeDA (Associazione Italiana Ju Jitsu) e con la partecipazione di Fijlkam e Csen Nazionale, si sono confrontati oltre 360 atleti, in forza a 23 società di Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria nelle discipline del Fighting System, Accademia e Ne Waza. Nel dettaglio, sabato pomeriggio dedicato ai più giovani per la specialità agonistica, fighting e accademia e invece domenica riservata agli agonisti nel fighting, nel ne waza e accademia.

“Abbiamo onorato nel migliore dei modi la memoria del maestro Gino Bianchi, pioniere del ju jitsu a Genova e in Italia – dichiara il presidente AIJJeDA Dario Quenza – Mi ha fatto molto piacere riscontrare la presenza di alcuni allievi del Maestro Gino Bianchi”.

La classifica giovanile premia i genovesi della Lino Team, capace di imporsi su La Dolce Arte Perugia e Tegliese, con la Polisportiva San Siro Nervi quarta, Alta Valle Scrivia e Ju Jitsu Don Bosco quinte a pari merito. Tra gli agonisti, a imporsi è la Tegliese su La Dolce Arte Perugia e Ju Jitsu Pieve Ligure, quarta la Lino Team e quinto Ju Jitsu Novara. La miglior società nella specialità Accademia è Ju Jitsu Pieve Ligure davanti a Lino Team, Tegliese e Don Bosco.

La classifica generale, al termine delle due giornate con la tradizionale consegna delle katane, premia la Lino Team davanti alla Tegliese e al Ju Jitsu Pieve Ligure.