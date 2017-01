L’inferno sui monti di Vado Ligure

Vigili del fuoco e volontari in azione

SAVONA. 22 GEN. Incendio oggi pomeriggio sulle alture alle spalle del porto di Vado Ligure, a San Genesio. Le fiamme a causa del forte vento si sono estese anche nella zona di Bergeggi.

L’incendio si è avvicinato pericolosamente ad alcune abitazioni e all’Aurelia, sul mare. Una densa nuvola di fumo si è sprigionata sopra i terminal di Vado.

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco anche provenienti da Genova, i volontari della protezione civile e dell’anti incendio boschivo, polizia e carabinieri.

Un elicottero è intervenuto in soccorso di un ferito ed è ripartito in volo in direzione dell’ospedale.

Purtroppo attualmente è escluso l’intervento di canadair ed elicotteri per il buio ed il vento.

La situazione più critica è a San Genesio e Sant’Ermete, dove le fiamme sono arrivate vicine alle case. (nella foto di Ugo Ghione – Facebook: L’incendio sopra Vado Ligure).

AGGIORNAMENTO. L’incendio non accenna a diminuire d’intensità.