L’inesplorato confine tra certo & incerto

E’ un ottimo esercizio provare a mettere per iscritto una sensazione, un’emozione. Utile, oltre che per comprendere qualcosa in più di noi stessi, per capire qual tipo di difficoltà incontra l’espressione del linguaggio quando esprime l’interiorità dell’individuo e ne vuole esporre narrativamente la rappresentazione.

Non che descrivere un paesaggio, ad esempio, sia da considerarsi impresa facile, tutt’altro. Tuttavia, il descrivere una situazione esterna pare avere una difficoltà diversa, rispetto ad una narrazione implicata in personali emozioni, delle quali, per primi, non possediamo, né sempre desideriamo possedere, una spiegazione, se non confusa o comoda.

Sia come sia, ogni realtà individuale può essere osservata all’esterno in un modo ed all’interno in un altro, con visioni non di rado discordanti. E, per analogia di fenomeno, una stessa realtà può essere ingenerata da stati d’animo diametralmente opposti.





In definitiva, descrivere le nostre emozioni agli altri è, in buona sostanza, una auto-contemplazione originaria. E non è affatto escluso che ciò possa determinare una nuova scoperta di sé, fino a quel momento solo intravista, sottaciuta, inosservata.

Così, quando nel lontano passato, appollaiato in vedetta, il marinaio scrutava l’orizzonte alla ricerca di nuove terre e misteriosi avvistamenti; quando, dopo mesi di sfibrante navigazione, compariva l’ombra lontana della terraferma, la doveva più volte osservare col cannocchiale per essere certo che non fosse un miraggio. E solo allora poteva finalmente gridare: “Terra!”.

Oggidì, l’uomo esplora (poco) dentro di sé, raramente si scruta, raramente esprime con sincerità i propri sentimenti, non trovando principalmente in sé il coraggio e la fiducia sufficienti.

In verità, ogni emozione, ogni idea, ogni punto di vista non sono altro che una “terra” di perpetua conquista, una inesplorata infinita linea di confine tra il certo e l’incerto.

Da esprimere senza riserve, in un modo o nell’altro.

Massimiliano Barbin Bertorelli