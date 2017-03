GENOVA. 16 MAR. Quando si passa davanti ad un’opera di Emilio Crotti non si può non rimanerne affascinati. Figure che sembrano uscire dalla tela per prendere vita nello spazio reale, colori forti e vividi che trasmettono un’emozione positiva di grande passione.

Stiamo parlando di un artista contemporaneo, che vive ed opera nella nostra città e che ha segnato un momento importante della pittura ligure, sebbene le sue origini siano mantovane. Entriamo nel suo studio e cerchiamo di comprendere meglio chi sia l’artista che muove il pennello con maestria.

Il Maestro Crotti ci accoglie nel suo studio dove sono davvero tantissime le sue opere. Figure umane, animali e fiori riempiono di colore tutto lo spazio. Con la semplicità tipica delle persone sagge, l’artista si racconta.

“Ho iniziato a disegnare da bambino, vivevo in campagna e cercavo di riprodurre su carta gli animali che trovavo attorno a me”, spiega Crotti, “a volte chiedevo a mio padre di disegnare per me un cavallo e lui mi diceva di non essere capace. Io, nell’ingenuità infantile, mi stupivo parecchio…”.

E la dote del piccolo Emilio diventa a poco a poco una vera e propria passione, alla quale vuole dare un seguito. Si iscriverà ad un corso di formazione sui bozzetti ed i cartelloni pubblicitari, per poi approdare all’Accademia di Belle Arti. Il percorso è ormai segnato. Il disegno, la pittura e la creatività sono il suo pane quotidiano.

Inizia a dipingere traendo spunto dai grandi del passato, per poi approdare ad una fase più legata al surrealismo. E’ in questo periodo che si concentra il suo lavoro di ricerca. Il cuore del lavoro del pittore sarà lo studio del tratto. Sarà questo il segno che caratterizzerà la sua pittura: la ricerca di qualcosa di assolutamente personale ed unico. A questa minuziosa cura del tratto, il pittore avvicina il tassello: come in un grande mosaico, un puzzle fatto di forma e colore, le figure di Crotti sembrano prendere vita per uscire dalla tela con la loro carica vitale ed emotiva. Ma non solo tratto e tessere sono elementi fondamentali della sua pittura, a questi avvcina segni quali stelle e scritte che compongono l’immagine.

“La tradizione di scrivere sui visi nella pittura è storia antica”, spiega il pittore, “già nell’antico Tibet si trova l’usanza di scrivere preghiere sui visi dipinti, io ho reinterpretato questo stile mettendo il mio segno personale, simboli, tratti e lettere”. Ed è proprio qui che scopriamo il processo creativo del pittore: punto di partenza è l’immagine che piace e che intende riprodurre. Il percorso non è lineare e preordinato, ma al contrario il disegno prima ed il pennello poi danno vita al lavoro che a poco a poco scopre la figura nella sua interezza.

E’ l’opera stessa ad indicare la strada verso la completezza. Ed è il grande lavoro di ricerca e la grande esperienza che porta ai risultati più significativi. L’idea dell’Autore di cercare sempre di esprimersi in modo personale ed originale lo ha portato con il tempo a perfezionare la sua tecnica che, unita ad una spiccata creatività, danno vita ad un connubio perfetto. Oggi l’artista espone presso le più importanti gallerie italiane e straniere.

La sua pittura è conosciuta ed apprezzata da un pubblico vasto ed eterogeno che lo segue nelle innumerevoli mostre personali che si trovano un po’ in tutta la penisola e nelle trasmissioni televisive tipo “Telemarketing” dove critici d’arte di grande rilevanza hanno descritto minuziosamente i dettagli tecnici ed emotivi delle sue opere, mettendone in luce le caratteristiche più esclusive. Emilio Crotti è un artista di grande caratura ed una persona estremamente gradevole e disponibile: scoprire l’essenzialità del suo tratto è una vera e propria lezione di arte contemporanea.

Roberto Polleri