Liguria, raffiche di furti in casa a Natale. Previsioni nere per S. Silvestro

Da Ponente a Levante raffica di furti in casa. Risultano diverse decine i colpi messi a segno durante le festività. Addirittura in pieno giorno, come è successo a Natale per due malcapitate spezzine che, tornate anzitempo dal lavoro in un ristorante, si sono trovate faccia a faccia con i ladri (poi fuggiti grazie al tempestivo intervento dei carabinieri chiamati dalle donne).

A Genova la situazione non è da meno perché sono stati almeno una ventina i furti o tentativi di furto in casa registrati durante il Natale. I ladri hanno preso di mira non solo le zone residenziali, come Nervi, Albaro Carignano e Castelletto, ma anche quelle considerate più “popolari” come Sampierdarena, Cornigliano, Bolzaneto e Rivarolo.

Le previsioni per S. Silvestro non sono buone e le Forze dell’ordine hanno già predisposto servizi preventivi e una tsk force per i controlli sul territorio.





Polizia e carabinieri raccomandano ai cittadini di chiudere bene porte e finestre. In caso di presenze sospette chiamare senza indugio il 112. Inoltre, per difendersi dai ladri, sistemi d’allarme a parte, è sempre auspicabile una collaborazione tra vicini di casa.