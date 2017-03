Liguria Notizie lancia l’Instant News gratuito su Messanger

GENOVA. 13 MAR. Da poco Facebook ha lanciato i cosiddetti “Bot”, le nuove app del futuro. Su Liguria Notizie in collaborazione con il noto social network abbiamo attivato il sistema per il quale basterà utilizzare l’applicazione Messenger che, tutti gli utenti registrati a Facebook avranno installato sul proprio cellulare, per ricevere in tempo reale le notizie del nostro giornale.

Non sarà, quindi, necessario iscriversi o scaricare app, basterà cliccare sui bottoni “Ricevi le notizie di Liguria Notizie direttamente su Messanger” presenti sul nostro sito, per avviare automaticamente e gratuitamente il nostro servizio che vi inviterà a:

1) leggere l’anteprima delle ultime notizie;

2) abilitare l’invio automatico delle maggiori notizie giornaliere;

3) abilitare solamente le notizie più importanti, come Traffico o di pubblica utilità.

Grazie alla collaborazione con NoiBot (www.noibot.com) società specializzata nella creazione dei nuovi Bot di Messenger, Telegram o Whatsapp, sarà disponibile sulla pagina pubblica di Facebook (https://m.me/liguria.notizie), la nuova piattaforma dedicata all’informazione in tempo reale “Instant News”.