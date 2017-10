GENOVA. 7 OTT. Approvato ieri pomeriggio dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti Gianni Berrino (Fratelli d’Italia), lo stanziamento di 31,3 milioni di euro, di cui 12,8 milioni di Fondi Por Fesr, per l’acquisto di 142 nuovi bus per il Trasporto pubblico locale.

“Le risorse – ha spiegato l’assessore Berrino – saranno impiegate per l’acquisto di nuovi bus per la città metropolitana di Genova, per Savona, La Spezia e Imperia. Stiamo così portando alla conclusione la prima fase della procedura di acquisto che ha permesso la messa in servizio di 115 nuovi autobus sul territorio regionale.

Le risorse, approvate oggi, per l’avvio della seconda fase dell’acquisto, sono state ripartite secondo il sistema di ripartizione dei fondi concordati con le aziende”.





La ripartizione dei 31,3 milioni di euro prevede l’assegnazione di 18,6 milioni di euro ad Amt per 87 nuovi bus e 3,3 milioni di euro ad Atp esercizio per 18 nuovi bus; 3,5 milioni di euro a Tpl Linea per 14 nuovi bus, 2,6 milioni a RT-Riviera Trasporti per 8 nuovi bus; 3,1 milioni di euro a Atc esercizio La Spezia per 15 nuovi bus.