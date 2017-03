GENOVA. 24 MAR. Dalla parte di chi ci difende e protegge: “Mai più ticket sanitario per Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco”. Il capogruppo regionale della Lega Nord Liguria, Alessandro Piana, ha depositato una mozione firmata anche dal vice capogruppo Franco Senarega e dai consiglieri Stefania Pucciarelli, Alessandro Puggioni, Giovanni De Paoli, che impegna il Presidente Giovanni Toti e la Giunta regionale a prevedere il “non assoggettamento” al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa sanitaria in favore degli appartenenti a tutte le Forze dell’Ordine ad ordinamento civile e militare, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa Inail.

“Altro che slogan a parole o pretese di numerini su casco e giubbotto – aggiunge Piana – sono queste le azioni concrete da intraprendere per stare dalla parte di coloro che difendono e proteggono la cittadinanza. Chi indossa una divisa rischia la vita e l’incolumità personale ogni giorno per tutti noi, ha le mani legate e spesso viene discriminato.

Oggi, infatti, accade che nel momento in cui un qualsiasi appartenente al comparto sicurezza si trovi in necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso per un problema di salute legato alla sua attività al servizio della collettività, deve pagare il ticket a causa della mancata copertura Inail, contrariamente a quanto avviene per gli altri lavoratori.

La nostra mozione accoglie le giustissime istanze del sindacato di polizia Sap per eliminare tale disparità e sanare l’evidente stortura del meccanismo di esenzione del ticket sanitario.

Pertanto, con l’approvazione di questo provvedimento, tutti gli appartenenti al comparto sicurezza che operano in Liguria non dovranno più pagare la quota di accesso e della compartecipazione alla spesa sanitaria in caso di infortuni sul lavoro”.