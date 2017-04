GENOVA. 6 APR. Sono 27 gli enti pubblici liguri – 25 Comuni, un’unione di Comuni e un ente Parco – che hanno aderito al bando regionale dell’assessorato alle Politiche attive del lavoro dedicato agli over 60 (linea C del Piano over 40 cantieri scuola-lavoro).

“Con un budget complessivo di 564mila euro di risorse regionali – spiega l’assessore alle Politiche attive del lavoro Gianni Berrino – la misura, varata a novembre, rappresenta un’opportunità importante per accompagnare alla pensione persone con più di 60 anni, rimaste senza lavoro, attraverso l’impiego in lavori di pubblica utilità nei Comuni, con particolari agevolazione per quelli di piccole dimensioni, con meno di 3mila abitanti”.

Per sensibilizzare gli enti alla partecipazione al progetto, l’assessorato ha predisposto una campagna informativa mirata direttamente ai sindaci del territorio per illustrare le modalità del bando, che verrà chiuso il 30 aprile. “Abbiamo avuto un buon riscontro – aggiunge Berrino – soprattutto nelle province di Imperia e Savona dove 47 lavoratori saranno coinvolti in progetti di pubblica utilità”.

Sul territorio ligure, sono stati presentati 38 progetti per un totale 71 lavoratori coinvolti, di cui 33 saranno, nell’arco di poche settimane, avviati a svolgere attività nei diversi Comuni. Per gli altri 38, a breve saranno stanziate ulteriori risorse per il finanziamento dei progetti, già approvati. “Eccetto l’area metropolitana di Genova – commenta Berrino – le altre province hanno esaurito il plafond a loro destinato e pertanto provvederemo a breve a dare la necessaria copertura a tutti i progetti presentati su questo bando che riteniamo molto efficace per dare un’adeguata risposta a quei disoccupati ‘adulti’ che hanno maggiore difficoltà a essere ricollocati sul mercato del lavoro e traguardare la meritata pensione”.

In Provincia di Imperia, sono 21 i lavoratori che saranno impiegati in lavori di pubblica utilità in 9 Comuni (Bordighera, Ceriana, Triora, Camporosso, Taggia, Vessalico, Bajardo, Imperia e Montaldo); in Provincia di Savona, sono 26 i lavoratori per attività in 9 Comuni (Albenga, Calizzano, Unione dei Comuni Vite e Ulivo, Nasino, Plodio, Spotorno, Cengio, Alassio Villanova); nella città metropolitana di Genova 10 in 3 Comuni (Borzonasca, Cogoleto, Parco dell’Antola e Busalla); in provincia della Spezia 14 lavoratori in 5 Comuni (Ameglia, Sesta Godano, Santo Stefano di Magra, Follo e Levanto). Purtroppo, nessun posto nel Comune capoluogo ligure, amministrato dalla giunta Doria.

Per dare copertura finanziaria a tutti i progetti attivati, oltre ai già stanziati 564mila euro, sarà a breve stanziato un ulteriore finanziamento di 285mila euro.