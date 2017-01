Liguri a Scafati per vincere il Tricolore di Ju Jitsu

GENOVA. 19 GEN. Si terrà a Scafati (Salerno) nei giorni 21 e 22 gennaio p.v. il 28° Campionato Italiano di Ju Jitsu AIJJeDA (Associazione Italiana Ju Jitsu) categorie da Esordienti a Senior e il 1° Trofeo Città di Scafati per le categorie bambini e ragazzi. Gli atleti si confronteranno nelle discipline del Fighting System, Duo System, Duo Show, Ne Waza: queste sono le discipline di gara che vedranno impegnati sui tatami gli atleti provenienti da tutta Italia. Si inizierà sabato pomeriggio con il Campionato italiano per la specialità Ne Waza e Duo System con gli atleti agonisti e invece con i bambini per quanto riguarda il trofeo Città di Scafati. Domenica gli atleti agonisti si confronteranno nella specialità Fighting System e Duo Show per contendersi il titolo italiano.

Ottima l’affluenza di atleti per un totale di 380 iscritti che coprono per intero tutte le categorie di peso previste con 28 società partecipanti provenienti da Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

La competizione, organizzata da AIJJeDA in collaborazione con la New Beautiform Scafati, rappresenta un appuntamento annuale molto atteso da tutti i partecipanti che si sfideranno per il titolo italiano animati da spirito sportivo e tanto entusiasmo.