GENOVA. 25 FEB. Dobbiamo comunicare, secondo una nostra opinione, una poco felice decisione da parte di Youtube di censurare un video pubblicato sul nostro canale, dopo la segnalazione di un utente (probabilmente TRex da tastiera), rimasto, peraltro, anonimo.

Si tratta del video ampiamente circolato in rete e pubblicato anche da diversi quotidiani fra cui La Repubblica (sul loro canale Youtube) e il Secolo XIX, a proposito del sequestro delle due rom da parte di due addetti della Lidl di Follonica.

Il nostro video che, peraltro presentava i volti non visibili (mascherati) delle persone in questione, è pura espressione di libera informazione. Anzi spiegava nella descrizione i fatti come erano avvenuti e come i dipendenti fossero stati denunciati.

Youtube (in pratica Google) ci dà anche un ammonimento con velata minaccia di chiusura account. Una vera e propria scure della censura di quelle adottate nelle peggiori dittature.

Naturalmente abbiamo fatto ricorso, anche se con poche parole è difficile spiegare le motivazioni; se si ha dall’altra parte un interlocuture che non parla neppure la nostra lingua, la cosa diventa ancora più difficile.

Vorremmo far presente che il video è ancora ampiamente presente su Youtube con i volti delle persone coinvolte perfettamente visibili e quelli a seguire sono alcuni dei link dei video.

(https://youtu.be/aICj3X4kKY4; https://youtu.be/dc1tMQkCFic; https://youtu.be/2EtTQXYsnzc; https://youtu.be/qe6cpqqna88; https://youtu.be/JKiUHAGzURw; https://youtu.be/wgNRtcwiKUA; https://youtu.be/yW03eqpLR2c; https://youtu.be/NABEcNh-k24; https://youtu.be/iW3GKglVZuE; https://youtu.be/3D036XVk55s; https://youtu.be/wE-eVWBbizs).

Forse Youtube dovrebbe occuparsi maggiormente di rimuovere altri video. Parliamo anche dei video porno che compaiono continuamente; violazioni di copyright, quali film trasmessi o canzoni riprodotto senza permesso ed, ancora, nudi integrali. Per non parlare di tutta quelle tipologie di video dove vengono spiegati metodi illegali per “craccare” programmi o altre pratiche decisamente illegali. Altro che censurare il video di un fatto avvenuto e riportato da un organo di stampa, che ha il diritto-dovere di informare i lettori.

Alla fine forse vincerà lui, il colosso (Youtube), però ci sembrava giusto esporvi i fatti.