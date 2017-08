DERNA. 13 AGO. (dall’inviato Marcello Di Meglio) Tra minacce più o meno eclatanti di bombardamenti, e poi ritrattate, verso la missione navale militare italiana anti tratta migranti in corso con il pattugliatore Classe Fremm “Comandante Borsini”, attualmente in porto a Tripoli e pomposi report moscoviti alla corte di Zar Putin, l’uomo forte della Libia, l’ambiguo generale Khalifa Haftar a capo dell’autoproclamato governo alternativo di Tobruk in Cirenaica non ferma le proprie operazioni militari per guadagnare tempo e terreno, spostandosi a suon di cannonate verso la parte occidentale del Paese, la Tripolitania.

Haftar così gioca su più tavoli. Scaramuccia con l’Europa, chiedendo 10 miliardi di Euro per respingere i migranti del Sub-Sahel, flirta con la Russia, e si fa garante della lotta armata contro le formazioni jihadiste ancora ben presenti nel Paese.

Il suo Libyan National Army (LNA) ha scatenato un raid aereo con Mig 23 ieri l’altro, venerdi 11 agosto, sulla città costiera di Derna. Obiettivo un grande deposito di armi leggere e pesanti in mano al Mujahideen Shoura Council (DMSC), un’altra entità politico-militare di origine qaedista esistente nella caotica galassia di gruppi tribali armati che spaziano in varie aree del martoriato paese nordafricano.





I Mig di fabbricazione russa di Haftar hanno distrutto il deposito di armamenti del Consiglio della Shura dei Mujaihdin pressando e demolendo con bombe e razzi a tappeto partendo dall’entrata occidentale della città che è tutt’ora sotto l’assedio di terra delle milizie di Haftar e provocando la morte alla fine del raid di tre combattenti mujahiddin, da quanto si apprende dall’agenzia di stampa locale LANA

Il raid dei cacciabombardieri di Haftar rientra nel piano strategico di intensificazione della stretta alla gola della città di Derna da parte dell’Esercito Nazionale Libico di cui Haftar è capo assoluto e obiettivamente al momento nel teatro bellico libico, è l’armata meglio organizzata e rifornita da flussi di armi e rifornimenti dall’Egitto del dittatore militare Al Sisi e da Mosca. Il pesante bombardamento di venerdi, da fonti locali parrebbe la vendicativa rappresaglia di Haftar in seguito alla cattura e all’uccisione del suo pilota di caccia Adel Jehani da parte dei mujahiddin dopo che il suo jet fu abbattuto negli immediati pressi della città il 28 luglio scorso.

Il feroce assedio alla città di Derna è comandato dall’ “Omar Mukhtar Operations Room” dell’ENL che blocca con carri armati, tecniche montate su pick-up e militari ben armati e attrezzati, tutti gli ingressi e le uscite della città costiera di Derna, ad eccezione di evacuazione di casi medici urgenti. Comunque cibo, acqua e medicinali ormai sono in totale esaurimento nei pochi negozi ancora aperti e nell’ospedale centrale della città. E’ un’ulteriore crisi umanitaria dimenticata, dentro un calderone che bolle più dei 45 gradi giornalieri.

Ieri i comandi dell’ENL, come riportato sempre dall’agenzia LANA, hanno intimato ai residenti che sono sotto il ferreo controllo del Consiglio della Shura dei Mujhaiddin a opporsi all’utilizzo delle proprie abitazioni o private proprietà terriere come luoghi di riparo e ricovero dei mujhaiddin, dei loro veicoli e armamenti. “Ciò legittimerebbe l’individuazione di tali luoghi come obiettivi da bombardare e distruggere” – dicono gli ufficiali di Haftar.

Continui sono i richiami dei dirigenti politici e militari del Consiglio della Shura dei Mujhaiddin per un allentamento dell’assedio da parte delle esercito di Haftar. Già da mercoledi 9 agosto scorso, i mujahiddin qaedistiche ancora controllano dall’interno Derna, hanno richiesto la fine dell’assedio, rivolgendosi ufficialmente all’ ONU, alla Lega Araba, all’Unione Africana e all’OCI, l’Organizzazione per la Cooperazione Islamica per avere aiuti alimentari e rifornimenti medici direttamente al porto cittadino.

Trentanove membri della Camera Rappresentativa del Consiglio della Shura – il parlamentino locale – in seguito al bombardamento di venerdi hanno rivolto un appello ai leaders tribali dell’area circostante Derna per fare pressione su Haftar e il suo Stato Maggiore dell’ENL per far cessare l’assedio. Nessuna risposta. In Libia, se un tempo per l’Impero Romano vigeva il motto “hic sunt leones”, ora è chiaro che la regola è “mors tua, vita mea”.

Ma la situazione è più che in stallo, anzi per niente, infatti mentre l’Esercito Nazionale Libico del maresciallo Khalifa Haftar si appresta a dare l’assalto finale a Derna, ultima roccaforte jihadista in Cirenaica e ultimo lembo di quella regione a non essere sotto il suo controllo, il giornale russo Izvestia rende noto, citando fonti militari e del Congresso USA, che piccoli gruppi di forze speciali Usa e di altri Paesi alleati (Italia inclusa) sono ancora presenti in Libia a sostegno delle forze governative nella lotta ai jihadisti dello Stato islamico.

La presenza di piccoli nuclei di miliziani dell’Isis è stara segnalata a sud di Sirte, a Sabratha (sulla cista a ovest di Tripoli), nei pressi dell’Oasi di Cufra vicino al confine egiziano e a ridosso del confine con l’Algeria in pino deserto del Fezzan.

“Un piccolo numero di unità speciali è stato inviato e poi fatto rientrare dalla Libia per uno scambio di informazioni con le forze locali e continuano a farlo, alla luce del rafforzamento della nostra lotta contro l’Isis e altre organizzazioni terroristiche – cita un commento di Africom ottenuto da Izvestia – assieme a partner di altri Stati noi garantiamo supporto alle forze libiche che fanno capo al governo di Unità nazionale”, quello guidato da Fayez al-Sarraj con cui l’Italia coopera sia nel contrasto all’immigrazione illegale sia con l’operazione sanitaria “Ippocrate” a Misurata.

Una fonte sentita dalla testata russa ha specificato poi che gli altri Paesi che aiutano le forze locali sono Gran Bretagna, Italia e Francia, che a loro volta hanno inviato “alcune decine di uomini ci unità speciali”.

La presenza di forze speciali italiane a Tripoli, Misurata e in altri settori della Libia è stata più volte segnalata, spesso abbinata alla presenza degli uomini dell’intelligence.

Lo scorso maggio, il comandante dell’Africa Command (Africom), il generale Thomas D. Waldhauser, si era recato a Tripoli per incontrare al-Sarraj. Nella nota diffusa dopo l’incontro, Africom aveva fatto sapere di “continuare a collaborare con i funzionari della sicurezza del governo di unità”, ma anche a “sostenere operazioni partner, tra cui la Missione europea per l’assistenza ai confini e l’Operazione Sophia, per l’addestramento della Guardia costiera”.

L’operazione a Derna è stata avviata dall’ENL nei giorni scorsi, come ha annunciato il portavoce dell’esercito Ahmed Mismari che ha spiegato come si tenti di liberare il centro in questione per salvarne le infrastrutture e garantire la sicurezza dei residenti.

Negli ultimi quattro anni la città costiera è diventata un rifugio sicuro per vari gruppi di miliziani legati ad al-Qaeda e allo Stato Islamico (Haftar ha denunciato la presenza in città di 300 combattenti dell’Isis) anche se Derna appare per lo più sotto il controllo del gruppo salafita Consiglio della Shura dei Mujhaiddin, nemico giurato dell’Isis e dell’esercito di Haftar che si richiama al movimento jihadista Gruppo Combattente Islamico Libico che nacque proprio a Derna negli anni ’90 sfidando il regime di Gheddafi.

Lunedi 7 agosto scorso il Governo di Accordo Nazionale Libico di Fayez al-Sarraj, sostenuto da UE e ONU, aveva denunciato all’Occidente l’assedio alla città di Derna da parte delle forze del generale Khalifa Haftar, ammonendo sul rischio di un disastro umanitario a causa della mancanza di medicine, generi alimentari e altri beni essenziali.

La nota diffusa dal governo di Tripoli ha sottolineato che “è dovere morale e nazionale di tutti alleviare le sofferenze della nostra gente a Derna”, invitando a revocare l’assedio e a favorire la riconciliazione.

Marcello Di Meglio